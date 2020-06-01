العثور على جثة طفل حديث الولادة في مكب للنفايات بالديوانية

2020/06/01 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – الديوانية

أفاد مصدر محلي من محافظة الديوانية، الإثنين (1 حزيران 2020)، بالعثور على جثة طفل حديث ا...





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