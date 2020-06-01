الشريفي : المفاوضات الأميركية العراقية ستتركز على موضوع جدولة انسحاب القوات الأميركية

2020/06/01 | 14:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الخبير الأمني أحمد الشريفي، أن المفاوضات الأمنية التي سيجريها العراق مع الولايات المتحدة الاميركية ستتضمن ملفات متعددة تقف في اولويتها التواجد الأميركي.

وقال الشريفي في تصريح، ان المفاوضات الاميركية العراقية الخاصة بالجانب الأمني والتي ستبدأ في العاشر من الشهر الجاري ستتركز على عدة ملفات أمنية تقف في اولويتها التواجد الأميركي والعلاقة بين الطرفين بشأن التسليح ومراجعة اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تم توقيعها خلال رئاسة نوري المالكي للحكومة في الفين وثلاثة عشر.

وأضاف ان أصعب الملفات التي ستواجه المفاوض العراقي موضوع جدولة انسحاب القوات الاميركية من العراق، مبينا ان الجانب الأميركي سيعمل على المناورة في هذا الملف، وربما سيحرج العراق خلال المفاوضات من حيث إدامة التسليح والخبرات وغيرها من المواقف السياسية والاقتصادية.

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