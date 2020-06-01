نقل ترمب وعائلته لمخبأ سري مع اقتراب التظاهرات من البيت الأبيض

2020/06/01 | 14:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وسائل اعلام أميركية، عن نقل الرئيس دونالد ترمب الى مخبأ سري، بعد ارتفاع وتيرة الاحتجاجات واقترابها من البيت الأبيض.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مسؤولين بالإدارة الأميركية، قولهم ان جهاز الامن الرئاسي قام بنقل الرئيس ترمب الى المخبأ كإجراء احترازي، على الرغم من تأكيدات مسؤولين بالبيت الأبيض، بأن الرئيس لم يكن معرضًا لأي خطر حقيقي.

من جهتها اشارت شبكة ” سي ان ان ” نقلا عن مصادر أميركية مسؤولة، القول إن ترمب إضافة الى زوجته ميلانيا ترمب وابنهما بارون نُقلوا إلى قبو البيت الأبيض المُحصن، المخصص لمواجهة أي تهديد إرهابي، والذي يعتبر “مركزا لعمليات الطوارئ”، لفترة لم تصل الى ساعة واحدة، بعد ان شهدت العاصمة واشنطن صدامات بين الشرطة ومتظاهرين، بالتزامن مع بدء حظر التجوال الذي فرضته السلطات، للسيطرة على التظاهرات االتي اندلعت منذ أيام في عدد من الولايات، احتجاجا على مقتل شاب أسود على يد أفراد الشرطة اثناء اعتقاله.

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