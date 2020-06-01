الأزمة النيابية : حالات الإهمال والتهاون بتطبيق الحظر الشامل تسبب بزيادة إصابات كورونا

2020/06/01 | 14:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو خلية الأزمة النيابية جمال فاخر، إن ارتفاع اعداد الإصابات في العراق يثير القلق، فيما انتقد حالة اللامبالاة بالمرض والتهاون في تطبيق إجراءات الحظر الشامل.

وأكد فاخر في تصريح، أن هذا الأمر ينبغي اتخاذ إجراءات جديدة تحد من حجم الإصابات قبل وقوعها وليس اكتشافها بعد وقوعها، وأن وعي المواطنين هو السلاح الأساس في مواجهة كورونا، مشيرا الى أن غالبية سكان المناطق الشعبية غير مبالين بالمرض ولا يتلزمون بالإجراءات الوقائية ما أدى الى ارتفاع الإصابات فيها بشكل كبير.

ولفت الى وجود حالات تهاون ومجاملة واضحة في تطبيق قوانين الحظر الشامل ومنع التجمعات وذلك ما سيجر البلد لحالة خطيرة يصعب السيطرة عليها.

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