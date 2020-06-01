نائب: الرواتب مؤمنة للاشهر المقبلة لكننا بحاجة الى تقليل النفقات

2020/06/01 | 14:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد عضو لجنة مراقبة البرنامج الحكومي محمد البلداوي , الاثنين , ان رواتب موظفي الدولة مؤمنة للاشهر المقبلة الا انها بحاجة الى إجراءات واصلاحات في تقليل النفقات العامة وتخفيض رواتب الدرجات العالية وإلغاء بعض القرارات المالية من خلال تشريعات يصدرها البرلمان .وقال البلداوي في تصريح لـ / المعلومة / , […]

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