2020/06/01 | 14:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت خلية الازمة في الديوانية، الإثنين، تلقي توجيه من رئاسة مجلس الوزراء يقضي بمنع إصدار المواقف الوبائية من قبل خلايا الأزمة في المحافظات لأي سبب كان. وذكرت مديرة صحة الديوانية والناطق باسم خلية الازمة الفرعية لمياء الحسناوي ان “مجلس الوزراء وجه بحصر التصريحات الاعلامية المتعلقة بأعداد المصابين بفيروس كورونا بوزارة الصحة العراقية فقط ومنع التصريح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية ازمة الديوانية: الكاظمي منع اصدار الموقف الوبائي لكافة المحافظات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية ازمة الديوانية: الكاظمي منع اصدار الموقف الوبائي لكافة المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).