2020/06/01 | 14:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، أنه سيقدم باسم اللجنة بجلسة البرلمان يوم الأربعاء المقبل طلبا لاستضافة الوزراء والقادة الأمنيين.وقال الشمري في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان الاستضافة ستكون للوقوف والاطلاع على خططهم لوقف حرائق الأراضي الزراعية المفتعلة من قبل جهات لا تريد العراق الوصول والاستمرار بالاكتفاء الذاتي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشمري يكشف عن تقديم طلب للبرلمان لاستضافة الوزراء والقادة الأمنيين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشمري يكشف عن تقديم طلب للبرلمان لاستضافة الوزراء والقادة الأمنيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).