الرئيس صالح يبحث مع وزير التخطيط تهيئة فرص العمل والحد من البطالة

2020/06/01 | 14:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، مع وزير التخطيط خالد بتال النجم تحقيق التنمية الاقتصادية بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتهيئة فرص العمل والحد من البطالة.وذكر بيان رئاسي، ان" صالح استقبل في قصر السلام ببغداد وزير التخطيط خالد بتال النجم وجرى خلال اللقاء، بحث دور الوزارة في رسم السياسات العامة لتحقيق التنمية الاقتصادية بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتهيئة فرص العمل والحد من البطالة".واضاف البيان، انه" تم التأكيد على أهمية مضاعفة الجهود لإيجاد سياسة مالية تحقق الاستقرار في ظل الظروف والتحديات الراهنة لاسيما مع انخفاض أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا.

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