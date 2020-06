كيف يمكنك إعادة نشر المحتوى في إنستغرام؟

2020/06/01 | 14:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتُعد مشاركة المحتوى بين المستخدمين أمرًا شائعًا في منصات التواصل الاجتماعي، ولكن تطبيق مشاركة الصور (إنستغرام) Instagramلا يقدم هذه الميزة لمستخدميه حتى الآن، حيث لا يوجد خيار لإعادة النشر مباشرة في التطبيق، بل يجب عليك اتباع عدة الخطوات قبل إعادة نشر أي محتوى لمستخدم آخر.إليك 3 خطوات تساعدك في إعادة نشر المحتوى في إنستغرام:أولًا: تحقّق من حصولك على إذن قبل إعادة النشر:يعتبر هذا أمرًا بالغ الأهمية، حيث توضح إرشادات مجتمع إنستغرام أن إعادة نشر المحتوى بدون إذن صاحبه يمكن أن ينتهك قانون حقوق النشر، لذلك تحتاج إلى التأكد من حصولك على إذن من المستخدم الذي ترغب في مشاركة محتواه.وعلى الرغم من أنه يمكنك ببساطة إعادة نشر أي صورة تعجبك دون طلب الموافقة، إلا أن إنستغرام تشجعك للحصول على إذن كتابي قبل نشر المحتوى، وذلك بالاتصال بالمستخدم الذي تريد مشاركة محتواه والانتظار حتى يمنحك الإذن.ثانيًا: استخدام تطبيق لإعادة النشر:لا يتيح لك تطبيق إنستغرام إعادة النشر من خلاله مباشرةً، لذلك ستحتاج إلى تنزيل أحد تطبيقات إعادة النشر المجانية، ويمكنك تنزيل تطبيق +Repost لهاتف آيفون، أو تطبيق Regram Posts لهاتف أندرويد.بمجرد تنزيل التطبيق والحصول على إذن من المستخدم المعني، افتح تطبيق إنستغرام وتوجه إلى المحتوى الذي تريد إعادة نشره وانقر على خيار Copy Share URL، وفي هاتف أيفون، اتبع الخطوات التالية:• انقر على الثلاث نقاط في الأعلى.• اضغط على (مشاركة) Share.• انقر على خيار (نسخ الرابط) Copy Link.ثالثًا: إعادة النشر في إنستغرام:بعد أن حصلت على عنوان URLللمشاركة، افتح تطبيق إعادة النشر، ستجد أن المحتوى الذي ترغب في مشاركته يظهر تلقائيًا، إذا لم يكن الأمر كذلك، فما عليك سوى لصق الرابط، كما سيكون لديك خياران هما: وضع علامة في المنشور، أو نسخ التسمية التوضيحية الأصلية للمنشور.بمجرد رجوعك لتطبيق إنستغرام يمكنك القيام ببعض الأشياء الإضافية، مثل: إعادة نشر المحتوى إلى صفحتك الرئيسية أو نشره كقصة Story، بالإضافة لإمكانية إجراء تعديلات على الصورة عن طريق تحديد فلتر مختلف.لإعادة نشر المشاركة كقصة Story، اتبع الخطوات التالية:• انقر على رمز السهم الموجود بجوار الفقاعة التي ترمز للتعليقات.• اضغط على خيار (إضافة مشاركة إلى قصتك) Add post to your story.• انقر على (إرسال إلى) Send To.• اختر (مشاركة @ قصتك) Share @ Your Story.• اضغط على (تم) Done.تذكر أنه لا يمكنك نشر مشاركة من صفحتك الرئيسية إلا إذا كان حساب المستخدم عامًا وسمح لك بإعادة نشر مشاركاته، وإذا كنت ترغب في تفعيل إعادة المشاركة، اتبع الخطوات التالية:• انتقل إلى ملفك الشخصي وانقر على رمز الثلاثة خطوط في الزاوية العلوية اليمنى.• انقر على (الإعدادات) Settings.• اضغط على خيار (الخصوصية) Privacy.• انقر على (القصة) Story.• انقر على خيار (السماح بإعادة المشاركة في القصص) Allow Resharing to Stories.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف يمكنك إعادة نشر المحتوى في إنستغرام؟) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف يمكنك إعادة نشر المحتوى في إنستغرام؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).