العصيان والفوضى يجتاحان صفوف الفصائل السورية المجنّدة للقتال في ليبيا

2020/06/01 | 14:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت حالات العصيان والفوضى تنتشر بين صفوف مجندي الفصائل التي أرسلتهم #تركيا للقتال ضد قوات المشير “خليفة حفتر” في #ليبيا، نتيجة عدم إيفاء #أنقرة بوعودها التي كان إحداها، تقديم رواتب شهرية عالية، بالإضافة، لازدياد أعداد القتلى السوريين في تلك المعارك…

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