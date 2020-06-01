شاهد: بعد “ضجة الأسد”.. مغردون يتغزلون بنصب “حصان الفلوجة”

2020/06/01 | 14:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، نصب على هيئة حصان عربي، نصب في مدينة الفلوجة شرق الأنبار، فيما أثنوا على الهيئة الجميلة للنصب والذي تم تنفيذه بيد شاب عراقي بتكلفة بسيطة.بلدية الفلوجة ترفع الستار عن حصان عربي اصيل بايدي عراقية خالصة pic.twitter.com/dyOUGIstmT — Omama (@rafelnabeel312) May 31, 2020 واظهرت صور اطلعت […]

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