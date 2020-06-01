يوتيوب تدخل على خط الاحتجاجات الأميركية وتتبرع بمليون دولار

2020/06/01 | 14:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة دخلت منصة تصفح الفيديوهات الأشهر في العالم “يويتوب” على خط الاحتجاجات الأمريكية ضد عنصرية الشرطة الأمريكية، بقرارٍ وُصف بأنه مثير للجدل.وأفاد موقع “ذا فيرج” التقني المتخصص بأن “يوتيوب” أصدرت قرارا بالتبرع بمبلغ مليون دولار أمريكي لمعالجة السلوك التمييزي للشرطة.وأشارت إلى أن تلك الأموال ستذهب للمنظمات غير الربحية، التي تتعاون مع […]

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