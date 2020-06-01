اعتقال 15 مخالفا لقرار فرض حظر التجوال شرقي الرمادي

2020/06/01 | 14:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار..اعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي ، الاثنين، عن اعتقال 15 مخالفا لقرار حظر التجوال الشامل في مناطق شرقي مدينة الرمادي .وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “القوات الامنية اعتقلت 15 مخالفا لقرار حظر التجوال في مناطق مختلفة من قضاء الحبانية والخالدية شرقي مدينة الرمادي ، في اليوم […]

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