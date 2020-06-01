أربيل.. إقبال واسع على التبضع قُبيل الحظر وسط ارتفاع بالأسعار (صور)

2020/06/01 | 14:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شهدت أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق، الاثنين، اقبالا واسعا على شراء الاحتياجات المنزلية، لاسيما ما يتعلق بالمواد الغذائية، وفيما شكا سكان محليون من ارتفاع الأسعار، لوحظ عدم التقيد بالإجراءات الصحية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز في أربيل، بان أسعار سلغ غذائية ارتفعت في الأسواق مع إقبال السكان على اقتنائها قُبيل بدء حظر التجوال الذي سيدخل حيز التنفيذ اعبتاراً من الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين ولمدة أسبوع.

ورصد مراسل شفق نيوز ارتفاع سعر الدجاج الحي شهد ارتفاعا من 3 الاف الى 3750 الف دينار للكيلوغرام الواحد، قبل أن ينفد من السوق، مشيرا الى استغلال محال بيع الخضار اقبال المواطنين على الشراء برفع أسعار بضائعهم.

وقال المواطن احمد علي الذي كان يتسوق في سوق طيراوه الشعبي باربيل "نخاف من تمديد الحظر لأكثر من ستة أيام، مضيفا انه "لا رقابة على السوق ومثلما تشاهدون اصحاب المحال يستغلون الوضع".

وأردف: "كل واحد يبيع ويضع الاسعار بحسب مزاجه".

وفيما يتعلق بسوق العملات والتصريف شهدت عملة الدولار الأمريكي ايضا ارتفاعا طفيفا مقابل الدينار العراقي، ففي سوق اربيل لتبادل العملة وبعد ان كانت يوم امس الاحد كل مئة دولار بـ 12250 دينار اليوم ارتفع الدولار اليوم مقابل الدينار الى 1230 الفا.

وتابع مراسل وكالة شفق نيوز ان هذا يأتي في الوقت الذي لم يلتزم المواطنون بالإجراءات الصحية من ارتداء الكمامات والقفازات بحسب توصيات وزارتي الصحة والداخلية.

وعمدت سلطات الإقليم إلى إعادة فرض حظر التجوال عقب تزايد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا بصورة غير مسبوقة، حيث سجل الإقليم الأحد 101 إصابة بالفيروس وهي أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الجائحة.

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