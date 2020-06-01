كوردستان تدشن مختبراً جديداً لفحص كورونا في قضاء عقرة بدهوك

2020/06/01 | 14:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، الاثنين، عن افتتاح مختبر للفحص من فيروس كورنا في قضاء عقرة في محافظة دهوك، نتيجة لظهور حالات الإصابة في المنطقة، ولتواجد عدد كبير من النازحين في المنطقة.

وأعلن زير صحة إقليم كوردستان، ساما برزنجي، في مؤتمر صحفي عقب زيارته الى قضاء عقرة غربي محافظة دهوك افتتاح مختبر متخصص بفحص فيروس كورونا، مبينا انه "جرى فتح المختبر المتخصص بفحوصات بكورنا وذلك بعد ان ظهرت حالات مصابة بالفيروس في عقرة".

وأضاف "كما ان عقرة قريبة من عدة اقضية ونواح وايضا هناك عدد كبير من النازحين واللاجئين في المنطقة".

واعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم امس، الاحد، عن تسجيل اكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا بلغت ١٠٤ شُخصت اغلبها في السليمانية منها حالة وفاة

واعلنت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان، بعد منتصف ليل امس الاحد، حظرا شاملا للتجوال لمدة اسبوع بعد تصاعد حدة الاصابات بفيروس كورونا.

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