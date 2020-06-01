2020/06/01 | 15:17 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تعلن عن رحلات زيارة لــ العتبات الدينية في "العراق" .. والاخير يرد) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تعلن عن رحلات زيارة لــ العتبات الدينية في "العراق" .. والاخير يرد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).