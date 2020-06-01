شاهد.. اعتداءات قاسية يتعرض لها الصحفيون في تظاهرات أميركا

2020/06/01 | 15:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تعرض فريق إعلامي أميركي، إلى هجوم قاس من محتجين أميركان في مدينة برمنغهام الأميركية.pic.twitter.com/52seqHa0jg — Breaking911 (@Breaking911) June 1, 2020 حيث أطلعت “يس عراق” على مقاطع فيديو نشرها الإعلام الأميركي، عن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون من المحتجين.هذا ولا تزال الاحتجاجات، التي تحولت في بعض المناطق إلى أعمال نهب وحرق […]

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