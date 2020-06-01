التعليم العالي: الجامعات الاهلية تحوي اكثر من 250 الف طالب

2020/06/01 | 15:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التعليم العالي، الاثنين، عن عدد الطلبة في الدراسات الأهلية واستجابة الجامعات والكليات الأهلية الى تخفيض الأجور الدراسية.وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” انه “حرصا على منع الالتباس والتداخل في السياقات المسؤولة عن تنظيم علاقة العمل مع الجامعات والكليات الأهلية، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد التزامها بقانون التعليم العالي الأهلي […]

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