النفط تحصي الإيرادات المتحققة من صادرات آيار الماضي

2020/06/01 | 15:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين،عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة في شهر آيار الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو

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