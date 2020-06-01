علاوي : الباحثون عن وطن والنازحون والمهجرون والمُغيّبون والمعتقلون ما يزالون على حالهم

2020/06/01 | 15:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غرد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، بشأن الباحثين عن وطن والنازحين وجيوش الجياع والمعتقلين.

وقال علاوي في تغريدة له، ان عصابات داعش‬ الارهابية وليدة الفقر والطائفية والتهميش والاقصاء والترويع، مبينا اننا ‫انتصرنا عليها عسكرياً في معارك مسك الارض، لكن حواضنها لا زالت موجودة‬، واضاف ان ‫أفواجا من الباحثين عن وطن والنازحين والمهجرين واللاجئين والمُغيّبين، وجيوش الجياع والمعتقلين ما تزال على حالها، متسائلا عن اي نصرٍ يتحدثون.‬‬‬

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