2020/06/01 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النفط، الاحد، مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آيار الماضي، بحسب الاحصائية الا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النفط تعلن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة والايرادات المتحققة لشهر آيار الماضي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النفط تعلن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة والايرادات المتحققة لشهر آيار الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).