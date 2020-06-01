خروج خط الكهرباء الإيراني عن الخدمة في ميسان وتحديد نظام جديد لساعات التجهيز

2020/06/01 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ميسان

أفاد مصدر محلي، في محافظة ميسان، الاثنين (01 حزيران 2020)، بأن خط الكهرباء الإيراني عن الخدمة، وتحديد نظام جديد لساعات التجهيز.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "خط الكهرباء الإيراني في ميسان خرج عن الخدمة، وسيكون تجهيز الكهرباء ساعيتن للتشغيل وساعتين للاطفاء".

وأضاف، أن "سبب خروج الخط عن الخدمة يعود إلى انقطاع تجهيز الطاقة من قبل إيران إلى الخط المجهز لميسان"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النفط، الاحد، مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آيار الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان، إن "ك

بغداد اليوم – الديوانية

أفاد مصدر محلي من محافظة الديوانية، الإثنين (1 حزيران 2020)، بالعثور على جثة طفل حديث الولادة مرمي في مكب للنفايات وسط المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عمال النظافة في الديوانية عثروا على جثة

بغداد اليوم- البصرة

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، منفذ أم قصر الشمالي في محافظة البصرة، الاثنين (01 حزيران 2020)، ضبط حاويتين حجم 40 قدماً محملتين وحسب المعاملة الكمركية قطع غيار للدراجات النارية معفاة من الرسوم الكمركية.

وقالت الهيأة في بيان تل

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