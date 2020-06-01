الصحة العالمية تبدي دعمها لإجراءات كوردستان وتشيد بقرار الحظر

2020/06/01 | 15:24 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت الحكومة الاتحادية قراراً مماثلاً في ظل تزايد انتشار الجائحة في بغداد ومحافظات عدة

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