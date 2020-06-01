القبض على 12 مطلوبا وتدمير 7 مضافات في عملية عسكرية شرق سامراء

2020/06/01 | 15:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مصدر امني، اليوم الاثنين، عن انطلاق عملية عسكرية من محورين لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية شرق سامراء، اسفرت القبض على 12 مطلوبا وتدمير 7 مضافات لداعش.وقال المصدر إن "قيادة عمليات سامراء من الجيش والشرطة الاتحادية باشرت وبإشراف قائد العمليات اللواء قوات خاصة الركن عماد الزهيري، بعملية عسكرية وبمحورين في منطقة الكوش وأبو شعير شرق سامراء لملاحقة الخلايا الإرهابية".وأضاف أن "العملية أسفرت عن تدمير 7 مضافات، وتفكيك 23 عبوة ناسفة، إضافة إلى إلقاء القبض على 12 مطلوبا ومشتبها به للقضاء".

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