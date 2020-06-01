منتجات غذائية متوفرة تقوي عمل الرئتين خلال تفشي كورونا

2020/06/01 | 15:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أثار تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد 19” القلق لدى معظم سكان العالم، خاصة لمن يعانون من الأمراض التنفسية المزمنة.لاحظ المتخصصون أن الرئتين هما الهدف الرئيسي لفيروس كورونا المستجد، وحددوا قائمة بالمنتجات التي تقوي عمل الرئتين، ويمكن أن تحميهما من المضاعفات الخطيرة.ويمكن لنظامك الغذائي إلى جانب تبني العادات الصحية مثل عدم […]

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