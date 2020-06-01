فنانة أمريكية شهيرة تصف ترامب بـ”الأحمق والعنصري”

2020/06/01 | 15:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..شنت المطربة الأمريكية الشهيرة، ليدي غاغا، هجوما عنيفا ضد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد حادثة مقتل المواطن الأمريكي الأسود، جورج فلويد، واصفة إياه بـ”الأحمق والعنصري.وكتبت غاغا عن ترامب في بيان لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر السبت: “يحتفظ بأقوى منصب في العالم، لكنه لا يقدم سوى الجهل والتحيز بينما تستمر […]

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