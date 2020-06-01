اعتقال أكثر من 4 آلاف شخص منذ اندلاع الاحتجاجات في الولايات المتحدة

2020/06/01 | 15:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اعتقلت السلطات الأمريكية أكثر من 4 آلاف شخص، منذ اندلاع الاحتجاجات على خلفية مقتل مواطن من ذوي البشرة السمراء.وبحسب إحصاء لشبكة “CNN” الأمريكية، بلغ عدد المعتقلين 4 آلاف شخص منذ 26 مايو وحتى صباح اليوم الاثنين، بسبب موجة الاحتجاجات التي اجتاحت عددا من المدن الأمريكية.هذا ولا تزال الاحتجاجات، التي تحولت في […]

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