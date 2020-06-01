2020/06/01 | 15:55 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء تسجل تسع اصابات بكورونا وست حالات شفاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/01 | 15:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء تسجل تسع اصابات بكورونا وست حالات شفاء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء تسجل تسع اصابات بكورونا وست حالات شفاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).