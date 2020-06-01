نصيف تتهم جهات في الكهرباء بغلق مصانع وزارة الصناعة

2020/06/01 | 15:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..ناشدت النائبة عالية نصيف، الاثنين، رئيس الوزراء ووزير الكهرباء بوضع حد لجهات في وزارة الكهرباء تتعمد إفشال الصناعة الوطنية من خلال عدم شراء منتجات وزارة الصناعة والمعادن والتسبب في اغلاق مصانعها، داعية مجلس الوزراء إلى إصدار قرارات تضمن حماية منتجاتها وعدم استيراد مثيلاتها من الخارج .وقالت نصيف في بيان تلقته /المعلومة/ إن […]

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