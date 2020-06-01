2020/06/01 | 15:55 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يصدر 3.2 مليون برميل يوميا من النفط في مايو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/01 | 15:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يصدر 3.2 مليون برميل يوميا من النفط في مايو) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يصدر 3.2 مليون برميل يوميا من النفط في مايو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).