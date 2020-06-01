السعودية تسجل 22 حالة وفاة جديدة ونحو ألفي إصابة بفيروس كورونا

2020/06/01 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين (01 حزيران 2020)، تسجيل 22 حالة وفاة جديدة ونحو ألفي إصابة بف...





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