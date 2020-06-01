شرعيون وأمنيون: قبضة “هيئة تحرير الشام” الأمنية تزداد صلابة في إدلب

2020/06/01 | 16:00 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع سيطرة #هيئة_تحرير_الشام على محافظة #إدلب، بعد طرد بقية فصائل #المعارضة_المسلحة منها إلى ريف #حلب الشمالي، عملت الهيئة على إحكام قبضتها الأمنية، وذلك من خلال تأسيس أجهزة أمنية ومعتقلات لاعتقال معارضيها، إضافة إلى نصب حواجز…

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