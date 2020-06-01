الليرة تتجاوز الـ 1900 مقابل الدولار وغرام الذهب يتخطى الـ 90 ألف

2020/06/01 | 16:00 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد #الليرة_السورية تسارعاً ملحوظاً في هبوطها أمام #العملات الأجنبية، إذ تخطت حاجز الـ 1900 #ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد، وذلك بالتوازي مع تحليق أسعار #الذهب في الأسواق السورية.وسجل سعر صرف #الدولار الأمريكي الواحد في…

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