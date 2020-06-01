2020/06/01 | 16:00 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقلت عمليات حصاد موسم #الشعير من الأرياف الجنوبية لمدينة #الحسكة إلى أرياف مدينة #القامشلي، وسط توقعات بإنتاج أقل من العام الفائت.وقال “ديندار حمو” وهو صاحب حصادة، لموقع (الحل نت) إن «عمليات حصاد الشعير، انتقلت…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القامشلي… توقعات بموسم شعير أقل بـ 25% من العام الماضي) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القامشلي… توقعات بموسم شعير أقل بـ 25% من العام الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).