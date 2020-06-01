2020/06/01 | 16:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ تنظم حملة ضد فيروس كورونا بحضور وزيري الصحة والداخلية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ تنظم حملة ضد فيروس كورونا بحضور وزيري الصحة والداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).