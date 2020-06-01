السوداني يطالب باعتماد سلم موحد للرواتب والتقاعد

2020/06/01 | 16:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالب النائب محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، باعتماد سلم موحد للرواتب والتقاعد، مع وجوب فتح ملفات هدر المال العام.وقال السوداني في تغريدة تابعتها “كلكامش برس”، انه “على لجنة الاصلاحات المالي الحكومية،إتخاذ قراراتٍ جريئة بعيداً عن الحلول الآنية في حفاظها على الحقوق عبر اعتماد سلم موحد للرواتب والتقاعد وبتحديد حد أعلى لكليهما، مع وجوب فتح ملفات هدر المال العام كلها للوصول إلى العدالة الاجتماعية”.

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