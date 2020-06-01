المالية النيابية: لن نسمح بالاقتراض الخارجي لسد العجز

2020/06/01 | 16:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكدت لجنة المالية النيابية، الاثنين، أنها ستقف بالضد من قرار الحكومة بالذهاب نحو الاقتراض الخارجي لسد العجز المتوقع في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020.وقال عضو اللجنة النائب حنين قدو في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “اللجنة المالية لن توافق على قرار مجلس الوزراء بالذهاب نحو الاقتراض الخارجي لكونه يؤثر على اقتصاد […]

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