الهند.. الأمطار والصواعق تقتل 43 شخصا

2020/06/01 | 16:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت السلطات الهندية وفاة 43 شخصا من جراء الأمطار والصواعق الرعدية، في ولاية أوتار براديش شمالي البلاد، وذلك بحوادث متفرقة، السبت.وأعرب رئيس الوزراء الولاية يوغي أديتياناث عن “حزنه” على الخسائر في الأرواح، ووجه المسؤولين إلى تقديم 400 ألف روبية (نحو 5300 دولار) لعائلة كل متوف على الفور.ووجه المسؤول المحلي أيضا بالقيام […]

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