برشلونة يرفض طلب ديمبلي

2020/06/01 | 16:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز رفض نادي برشلونة، طلب لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي، فيما يخص استكمال فترة تأهيله وعودته للملاعب.وخضع ديمبلي لعملية جراحية في 11 فبراير/شباط الماضي، بعدما عانى من تمزق في الوتر القريب من العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيمن.وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن ديمبلي طلب من برشلونة، السماح باستكمال المرحلة النهائية من عملية تعافيه […]

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