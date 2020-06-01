رجل دين سعودي يتعرض للسخرية والانتقاد بفتوى تحريم الاحتجاج والمظاهرات في امريكا

2020/06/01 | 16:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … تعرض رجل الدين الوهابي السعودي الشيخ عاصم الحكيم الى السخرية والانتقادات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بسبب رده على سؤال طرحه عليه مستخدم بشأن جواز الاحتجاج في الإسلام ، وتحديداً في ضوء المظاهرات الجارية في الولايات المتحدة بسبب قتل مشتبه به أسود غير مسلح من قبل ضباط شرطة مينيابوليس.وذكر موقع ميدل […]

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