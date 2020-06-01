وزيرا الداخلية والصحة يعقدان اجتماعا لبحث إجراءات حظر التجوال الوقائي

2020/06/01 | 16:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، مع وزير الصحة حسن التميمي، تنفيذ حظر التجوال الوقائي، ومتابعة الاجراءات المشتركة لإنجاحه.

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