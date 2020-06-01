2020/06/01 | 16:23 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ شهرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/01 | 16:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ شهرين) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ شهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).