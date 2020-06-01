2020/06/01 | 16:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 22 حالة وفاة جديدة ونحو ألفي إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية وقالت الوزارة، في موقفها الوبائي، إن “البلاد سجلت 22 حالة وفاة جديدة و1881 إصابة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 1864 حالة شفاء جديدة”.وأضافت الوزارة، أن “العدد الإجمالي للاصابات في السعودية ارتفع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تسجل 22 حالة وفاة جديدة ونحو ألفي إصابة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تسجل 22 حالة وفاة جديدة ونحو ألفي إصابة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).