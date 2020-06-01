الرئيس صالح يؤكد أهمية مضاعفة الجهود لإيجاد سياسة مالية تحقق الاستقرار

2020/06/01 | 16:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، مع وزيرالتخطيط دور الوزارة في رسم السياسات العامة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وذكر المكتب الاعلامي للرئيس صالح في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان "الاخير استقبل في في قصر السلام ببغداد، وزير التخطيط خالد بتال النجم، لبحث دور الوزارة في رسم السياسات العامة لتحقيق التنمية الاقتصادية بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتهيئة فرص العمل والحد من البطالة".

واضاف، انه "تم التأكيد على أهمية مضاعفة الجهود لإيجاد سياسة مالية تحقق الاستقرار في ظل الظروف والتحديات الراهنة لاسيما مع انخفاض أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا".

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