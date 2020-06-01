كبير الأطباء الإيطاليين: كورونا بدأ يفقد قوته وأصبح أقل فتكا

2020/06/01 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أكد كبير الأطباء الإيطاليين ألبرتو زانغريلو أن فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أكثر من 6 مليون شخص وقتل أكثر من 370 ألف آخرين، بدأ يفقد قوته وأصبح أقل فتكا.

وقال زانغريلو الذي يرأس مستشفى سان رفاييل في ميلانو بمنطقة لومباردي في شمال البلاد الذي تحمل العبء الأكبر لعدوى فيروس كورونا في إيطاليا: "في حقيقة الأمر، الفيروس لم يعد موجود إكلينيكيا في إيطاليا".

وأضاف لمحطة (آر.إيه.آي) التلفزيونية الإيطالية: "المسحات التي أُخذت على مدى الأيام العشرة الماضية أظهرت حمولة فيروسية متناهية الصغر من حيث الكمية مقارنة بالمسحات التي أخذت قبل شهر أو اثنين".

وسجلت إيطاليا ثالث أعلى حصيلة وفيات بكوفيد-19 على مستوى العالم بلغت 33415 شخصا منذ ظهور التفشي في 21 فبراير، وتأتي في المركز السادس عالميا من حيث الإصابات وتبلغ نحو 233 ألف حالة إصابة.

لكن الإصابات والوفيات انخفضت بشكل مستمر في مايو الماضي، وتقوم البلاد بتخفيف بعض من قيود العزل التي تعد الأشد صرامة بأنحاء العالم.

وذكر زانغريلو أن بعض الخبراء يبالغون في التوجس من احتمال وقوع موجة ثانية للعدوى لذا يتعين على الساسة وضع الواقع الجديد في الحسبان، وقال: "علينا أن نعود كبلد طبيعي".

ودعت الحكومة الإيطالية إلى توخي الحذر، قائلة إن إعلان النصر ما زال بعيدا.

من جانبها، أفادت ساندرا زامبا مساعدة وزير الصحة في بيان: "بينما ننتظر الأدلة العلمية الداعمة لفرضية اختفاء الفيروس علينا أن ندعو الإيطاليين إلى الحفاظ على أقصى درجات الحذر والإبقاء على التباعد بين الأشخاص وتجنب التجمعات الكبيرة والمداومة على غسل اليدين واستخدام الكمامات".

كما أكد ماتيو باسيتي، رئيس عيادة الأمراض المعدية في مستشفى سان مارتينو في مدينة جنوة أن قوة الفيروس قبل شهرين ليست هي نفس القوة التي يتمتع بها اليوم، قائلاً "من الواضح أن مرض كوفيد- 19 يختلف اليوم".

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين (01 حزيران 2020)، تسجيل 22 حالة وفاة جديدة ونحو ألفي إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

وقالت الوزارة، في موقفها الوبائي، إن "البلاد سجلت 22 حالة وفاة جديدة و1881 إصابة بفير

بغداد اليوم- خاص

قدم عضو خلية الازمة الحكومية، عباس الحسيني، الاثنين (01 حزيران 2020)، مقترحا لتهيأة جزيرة بغداد السياحية ومدن الألعاب لاستيعاب المرضى في حال الاستمرار بارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وقال الحسيني، في حديث لـ (بغداد اليوم)

بغداد اليوم- كربلاء

افاد مصدر طبي من محافظة كربلاء، الاثنين (02 حزيران 2002)، بتسجيل 10 اصابات مؤكدة بفيروس كوونا هذا اليوم في المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوادر الطبية في محافظة كربلاء سجلت 10 اصابات مؤكدة بفيروس كورونا هذ

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