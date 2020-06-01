وزيرا الداخلية والصحة يعقدان اجتماعا لبحث إجراءات حظر التجوال الوقائي

2020/06/01 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

بحث وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الاثنين (01 حزيران 2020)، مع وزير الصحة حسن التميمي، إجراءات حظر التجوال الوقائي من فيروس كورونا في البلاد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الغانمي عقد اجتماعاَ مشتركاً مع وزير الصحة حسن التميمي، في مقر وزارة الداخلية، لمناقشة تنفيذ حظر التجوال الصحي ومتابعة الاجراءات المشتركة لانجاحه".

واضاف البيان أن "الغانمي اكد خلال الاجتماع ان وزارة الداخلية مستنفرة لانجاح الحظر وتحقيق الفائدة المرجوة منه لسلامة المواطنين وتفعيل العمل الميداني لزيادة التوعية والتثقيف لاسناد الجهد الحكومي في هذا المجال، مثنياً سيادته على جهود الكوادر الصحية لكونهم خط الصد الاول للوباء".

من جهته اكد وزير الصحة ان "وزارته تبذل كل طاقتها لمواجهة الفايروس وان الوضع الصحي مسيطر عليه في البلاد وان المشكلة تكمن في قلة الوعي لدى بعض المواطنين"، مشيداً بـ"جهود وزارة الداخلية في دعم الاجراءات الوقائية وتطبيقها".

واشار البيان إلى أن "الاجتماع حضره وكلاء وزارة الصحة ومدير عام صحة الرصافة ومدير عام صحة الكرخ وممثل عن جهاز الامن الوطني وعدداً من قادة وضباط وزارة الداخلية بمختلف تشكيلاتها وصنوفها ".

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النفط، الاثنين، مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آيار الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان، إن "

بغداد اليوم- ميسان

أفاد مصدر محلي، في محافظة ميسان، الاثنين (01 حزيران 2020)، بأن خط الكهرباء الإيراني خرج عن الخدمة، وتم تحديد نظام جديد لساعات التجهيز.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "خط الكهرباء الإيراني في ميسان خرج عن الخدمة

بغداد اليوم – الديوانية

أفاد مصدر محلي من محافظة الديوانية، الإثنين (1 حزيران 2020)، بالعثور على جثة طفل حديث الولادة مرمي في مكب للنفايات وسط المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عمال النظافة في الديوانية عثروا على جثة

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