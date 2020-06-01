2020/06/01 | 16:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة النيابية تكشف عن شبهات فساد في عقود رسمية لخياطة وتجهيز الكمامات وبناء قبور المتوفيـن من ضحايا فيروس كورونا في النجف الاشرف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/01 | 16:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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