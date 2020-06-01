واشنطن تلعب على اخر ورقة لضمان وجودها في العراق

2020/06/01 | 16:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عودة تحركات تنظيم "داعش" الارهابي في أنحاء مختلفة من العراق في الأشهر الأخيرة، والتي كانت واسعة النطاق نسبياً، بالنظر إلى السجل السابق للمجموعة في تع...

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