جون جونز يتخلى عن لقبه بعد خلاف بسبب المال

2020/06/01 | 16:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن المقاتل جون جونز، بطل منظمة UFC ، متصدر الترتيب العام للمقاتلين، تخليه عن لقب فئة الوزن الخفيف الثقيل، على خلفية خلافه مع رئيس المنظمة، دانا وايت.وكتب جونز البالغ 32 عاما على حسابه في “تويتر”: ” نظموا نزالا للوزن الثقيل بين دومينيك ريس (الأمريكي) ويان بالاخوفيتش (البولندي) ولن أحصل على أي شيء […]

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