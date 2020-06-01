ارتفاع قياسي بإصابات “كورونا” في إيران والسلطات تستمر برفع قيود الحظر

2020/06/01 | 16:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت إيران تسجيل أعلى معدل من الإصابات بفيروس #كورونا، بواقع بلغ نحو 3 آلاف حالة تم اكتشافها خلال 24 الأخيرة، فقط.وأعلن “كيانوش جهانبور” الناطق الرسمي باسم وارة الصحة الإيرانية اليوم الإثنين، أن البلاد شهدت…

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